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'Dalmaçyalı' diye alay edilen Libny Molano ilham veriyor

Vücudunu kaplayan doğum lekeleri nedeniyle çocukluğunda 'dalmaçyalı' diye alay edilen Libny Molano artık kendisiyle barıştığını söylüyor. Çocukluğunda zorbalığa uğrayan genç kadın, şimdilerde başkalarına ilham vermeyi amaçlıyor...

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  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Kolombiya'nın Bogota kentinde yaşayan 29 yaşındaki Libny Molano, ülkesinde tanınmış bir müzisyen... Ancak Libny, aynı zamanda çocukluğundan beri önyargılarla savaşan güçlü bir kadın. Bunun nedeni ise Molano'nun vücudunda bulunan 200'den fazla doğum lekesi...
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Doğum lekeleri nedeniyle tüm hayatı boyunca önyargılı bakışlara, hakaretlere maruz kalan Molano, geçmişte kendisini gizlese de şimdilerde farklılıkların altında yatan güzelliği kucaklamak için başkalarına ilham veriyor.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Libny'nin, pigmente doğum lekeleri aslında iyi huylu ve sağlığını olumsuz etkilemiyor. Pigmente doğum lekeleri, doğumda mevcut olan cilt lekelerine deniyor. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Bu tür lekeler derinin kendi doğal rengini sağlayan pigmentlerin belirli bir alanda yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkıyor. Genç kadının en büyük ve en göze çarpan doğum lekesi, neredeyse bir kolunu kaplıyor. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Libny, aslında ailesi tarafından her zaman özel hissettiriliyordu. Fakat genç kadının hayatı okula başlayınca tamamen değişti ve çocukların acımasız tepkileri karşısında büyük üzüntü yaşadı. Öyle ki çocukluğundan itibaren birçok rahatsız edici takma isimlerle çağrıldı.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    "Çocuklar dünyadaki en dürüst ve aynı zamanda acımasız tepkilere sahipler" diyen Libny okul yılları hakkında şöyle konuştu:
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    "Benden korktuklarını ve benimle vakit geçirmek istemediklerini fark ettim. Bana dalmaçyalı dediler ve goril olduğumu söylediler."
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Genç kadının, görünüşüyle ​​ilgili aşağılayıcı sözlerin üstesinden gelmesi çok zor oldu. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Her zaman üzgün ​​ve özgüvensiz hissetmekten yorulan Libny, kendi kendisinin süper kahramanı olmaya karar verdi. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Kendisine güvenen, doğum lekeleriyle barışan genç bir kadın haline dönüştü.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Şimdilerde her kadının güzel olduğu mesajını veren Molano, "Tavsiyem, sizi farklı kılan her şeyi sahiplenmeniz ve onu en iyi özelliğiniz haline getirmeniz..." diyor. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    "DALMAÇYALI" DİYE ALAY ETTİLER, BAKIN O NE YAPTI

    Yulianna Yussef sırtının büyük bir bölümünü kaplayan doğum lekesi nedeniyle yıllarca zorbalığa maruz kaldı.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Deriye rengini veren hücrelerin (Melanositik nevüs) çoğalması nedeniyle 'dalmaçyalı' damgası yiyen genç kadın, artık kendine güvendiğini söylüyor.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Ukraynalı ve Lübnanlı bir aileden dünyaya gelen Yulianna Yussef 8 yaşına kadar doğum lekesine çok dikkat etmedi. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Ancak yaşı ilerledikçe arkadaşları tarafından zalim yorumlara maruz kaldı. Hatta aileler, lekelerin bulaşıcı olduğunu düşünüp çocuklarıyla oynamalarına izin vermedi. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    14 yaşlarındayken yaşadığı zorbalıklar nedeniyle içine kapanan Yulianna Yussef, eleştirilerden uzak kalmak için evde kalmaya ve akşam karanlığında dışarı çıkmaya başladı.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Genç kadın, lekeler için cahilce tavsiyelere maruz kaldı. Yıllarca insanlardan saklandıktan ve kendinden nefret ettikten sonra, ilerlemenin tek yolunun kendine güvenmek olduğuna karar verdi. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Küçükkken doktorların fazla yaşamaz dediği Yussef, bugün kendine güvenen genç bir kadın haline dönüştü.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Kendine olan güvenini artırdığında Instagram açarak, doğum lekelerini takipçileriyle paylaşmaya başlayan Yulianna Yussef çok fazla olumlu yorum aldı. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    "Aslında amacım benim gibi olan kadınlarla tanışmak bir araya gelmekti. Öyle de oldu ancak diğer insanlardan bu kadar ilgi ve sevgi beklemiyordum" diyen genç kadın 117 bin takipçi kazandı.
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

    Yulianna Yussef, şimdilerde her kadının güzel ve güçlü olduğu düşüncesinden yola çıkarak binlerce kadına ilham oluyor. 
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!
  • 'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

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