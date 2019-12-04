Damarlar, kalbin vücudun tümüne birden kan göndermesini sağlayan kanallardır. Damar genişlemesi ise; kalpten tüm vücuda gönderilen kanın damarlarda kan basıncının artması nedeniyle damar çapında artış olmasıdır. Bazı nedenler yüzünden kalbin damarlara kan göndermesinde artış olur ve bu nedenle kan damarlara sığmakta zorlanarak genişlemeye başlar. Bu genişleme nedeni ile damarlarda çatlama ve yırtılma meydana gelir ve bu durum damarın patlamasına kadar gidebilmektedir. Bu hastalık çok fazla oluşur ve ilerlerse ölümle de sonuçlanabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluştuğu takdirde hemen bir hekime müracaat etmek gereklidir.

Damar genişlemesi erkeklerde kadınlara nispeten 4 kat daha çok görülmektedir. Damar genişlemesi tedavisinde bitkisel ve tıbben tedavi edilebilmektedir.

Damar Genişlemesi Nedenleri

Yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerde tansiyon ile beraber kan basıncı yükselerek kalbin daha çok kan pompalamasına neden olur ve damarlarda genişleme meydana gelmektedir.

Aktif olarak sigara kullanımı ya da pasif içici olmak da buna etken olabilmektedir.

Doğum kontrol haplarını kullanan kadınlarda da sıkça görülmektedir.

İleri yaşlarda daha sık görülür.

Kolesterol ve trigliserid oranının kanda yüksek olması da etkendir.

Göğüs kısmında travma yaşanması etkendir.

Ateroskleroz etkisi

Genetik etkenler

Bağ dokusunda oluşan hastalıklar (Marfan Sendromu)

Hareketsiz bir yaşam ve düzenli egzersiz yapmamak

Aşırı yağlı gıda tüketilmesi

Damar Genişlemesinin Belirtileri

Damarda patlama olmadan nadir bir belirti ortaya çıkmaktadır.

Sırtta ağrı

Genişlemenin olduğu alanda kalp atışı hissedilmesi ve ağrı oluşması

Damarın patlamasıyla ortaya çıkan belirtiler:

Şiddetli olarak aniden başlayan ve kalıcı olan karın ve göğüs ağrısı,

Bacaklarda ve sırtta hissedilen şiddetli ağrılar,

Sersemlik hali, ani terleme ve soğuma

Nabzın yükselmesi ve düşük tansiyon

Nefes almada zorlanma ve bilinç kaybı oluşması.

Damar Genişlemesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Damarın patlaması halinde kan kaybının çok fazla olması bu nedenle ölüm oluşmasına neden olabilmektedir. Acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Küçük genişlemelerde bazı basit tedaviler uygulanabilir. Büyük genişlemelerde ise; cerrahi müdahale yapılmaktadır. Kasıktan kesilmek suretiyle stent konularak tedavi edilebilmektedir. Ayrıca yapay damar nakli de yapılması söz konusu olabilmektedir. 6 saat yoğun bakımından sonra, hasta iki gün sonra taburcu edilmektedir.