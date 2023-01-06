Damar Hamlin komadan çıktı ve maçı kimin kazandığını sordu

Amerikan futbolcusu Damar Hamlin, bu hafta bir maç sırasında yere yığıldıktan sonra komadan çıktı ve doktorlara maçı kimin kazandığını sordu.

Hamlin’in Doktorlarından Timothy Pritts, bu soruya “Damar sen kazandın, hayatının maçını kazandın” yanını verdiğini söyledi.

ABD’deki Amerikan futbolu ligi NFL’de yer alan Buffalo Bills takımının yıldızı Pazartesi günkü maç sırasında kalp krizi geçirmişti.

Doktorlar Hamlin’in nörolojik olarak bir hasar almadığını ve sağlık durumunda sonra 24 saatte büyük bir iyileşme kaydedildiğini açıkladı.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bir yoğun bakım ünitesinde bulunan Hamlim, halen bir solunum cihazına bağlı.

Takımından yapılan açıklamada “Ciğerleri iyileşmeye devam ediyor ve düzenli bir şekilde iyileşiyor. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

24 yaşındaki Hamlin, bir ikili mücadele sırasında kalp krizi geçirdikten sonra yere yığılmış, ilkyardım görevlileri yarım saat süren müdahalelerinin ardından Hamlin’i ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

Maç ise süresiz olarak ertelenmişti.