Şimdiye kadar verdiği ifadeleri tehdit altında verdiğini söyleyerek ifade değiştiren Meral Çubukçu ise, "11 ay boyunca eşimin ailesi beni baskı altında tuttular. Burada da yanlış beyan vermek zorunda kaldım. Eşimin 3 tane silahı vardı. Eşim öldükten sonra annesi 'Seni ve aileni öldürürüz. Çocuğunu elinden alırız' diye tehdit etti. İddianamede de geçen makinayı babam gerçekten hediye almıştı. Beni 'Baban çok ceza almazsa çıkınca onu da öldürürüz' diye de tehdit ettiler. Kaynanam eşim Volkan'ın silahıyla beni 'Gidersen seni alnının çatından vururuz' şeklinde tehdit etti. Babam bizim küçüklüğümüzden beri psikolojik tedavi görüyordu" dedi.

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İddiaları reddeden Volkan Çubukçu'nun (fotoğrafta) babası Mustafa Çubukçu, "Gelinim bizim kendisini zorla tuttuğumuzu söylüyor. Olay sonrasında biz cenazemizle uğraşırken kendisi karakola götürülmüştü. Orada kendisine zorla mı tutuluyorsun diye sormuşlar. Ancak o 'Hayır babam haksız yere kocamı öldürdü' şeklinde ifade vermiş. Biz her gün çalışıyoruz kendisi evde tek başına kalıyor. Daha önce gitmek istese kaçıp gidemez miydi? Benim çocuğumun paralarını ve altınlarını alıp kaçtı. Bu iddialar da avukatının ve sanığın ailesinin düzenlemiş oldukları kurgudan ibarettir. Benim oğlumda madem 3 tane silah vardı. O bıçak darbelerine silahla karşılık vermez miydi" dedi. Anne Satiye Çubukçu ise iddiaları reddederek "11 aydır ben kendi acımı yaşamadım onlara acı yaşatmamak için" diye konuştu.