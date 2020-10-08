Kekler çay saatlerinin vazgeçilmez olan tatlılarından. Bir de eriyerek ağızda dağılan damla çikolatasıyla birleşince tadından yenmiyor. Özellikle çocukların vazgeçilmezi olacak damla çikolatalı kek tarifimiz sizlerle...
DAMLA ÇİKOLATALI KEK MALZEMELERİ
- 1 su bardağı un
- 100 gram margarin
- Yarım su bardağı süt
- 50 gram damla çikolata
- 2 kahve fincanı tozşeker
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 3 yumurta
- 1 limon
DAMLA ÇİKOLATALI KEKİN YAPILIŞI
- İlk önce kek tepsisi yağlanır ve unlanır.
- Büyük bir porselen kâseye küçük parçalara doğranmış margarinler konur ve çırpılarak yağ köpürtülür. Sonra şeker katılıp karıştırılarak şeker eritilir, çırpmaya ara vermeden yumurtaların sarıları teker teker eklenir.
- Limon kabuğundan bir parçanın sarısı İnce İnce doğranıp bu karışıma katılır. Sonra tahta kaşıkla mümkün olduğu kadar hızlı karıştırılarak azar azar un, kabartma tozu ve pişmiş soğuk süt katılıp, karışım hamur haline getirilir.
- Damla çikolatalar da katılarak bir süre daha karıştırılır ve kek tepsisine boşaltılır.
- 180 derecede kızgın fırına sürülür.
- Tepsi 45 dakika fırında kaldıktan sonra keke Bir kibrit çöpü batırılır
- Kibrit çöpü nemli ve hamurlu çıkarsa bir süre daha fırında tutulur kuru çıkarsa kek iyice pişmiş demektir.
- Tepsi fırından çıkarılıp, tel ızgaranın üstüne baş aşağı edilir. Kek soğuduktan sonra dilimlenerek servis yapılır.
Afiyet olsun...
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