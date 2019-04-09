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Dizi, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Damla Colbay, Elif Doğan, Gülcan Arslan, Veda Yurtsever, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncuları ile izleyici ile buluştu.