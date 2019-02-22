‘Sibel’ filmi görücüye çıktı

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Damla Sönmez, "Sibel, bana bir karakter değil de hepimizin içindeki bir parça gibi geliyor. Kendisi olmasına izin verilmeyen, belli koşullara uymadığı için hepimizin ötelenen tarafı gibi. Sibel’in gerçekten kendi olabildiği, kendi gibi davranabildiği, bütün olduğunu hissettiği tek yer ormanın kalbi" diyerek oynadığı karakteri anlattı.

Filmin büyük galasının cuma akşamı yapılacağı öğrenildi.