Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Daniel Radcliffe felç kalan dublörüne belgesel çekti - Magazin haberleri

        Daniel Radcliffe felç kalan dublörüne belgesel çekti

        'Harry Potter' filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Daniel Radcliffe'ın dublörlüğünü yapan ve çekimlerde kaza geçirerek felç kalan David Holmes, hayatının belgesel olduğunu duyurdu. 'David Holmes: Yaşayan Çocuk' adlı belgeselin yapımcısının da Daniel Radcliffe olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Felç kalan dublörüne belgesel çekti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Harry Potter' film serisi boyunca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe'ın dublörlüğünü yapan David Holmes, 2009'da 'Ölüm Yadigarları' filminin setinde kaza geçirmiş ve boynu kırılarak felç kalmıştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        Daniel Radcliffe
        Daniel Radcliffe

        Holmes, hayatını konu alan 'David Holmes: Yaşayan Çocuk' adlı belgeselin, ünlü oyuncu Daniel Radcliffe yapımcılığında çekildiğini duyurarak, projenin 4 yıl süren bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

        David Holmes
        David Holmes

        "NİHAYET O GÜN GELDİ"

        David Holmes, "Nihayet o gün geldi. Artık sizlerle bu gizli projeyi ve bu belgeseli oluşturmak için dört yıl süren sıkı çalışmayı paylaşabilirim; 'Yaşayan Çocuk..." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Holmes, belgesel sürecine dair, "Dublör olmak benim için hayattaki en önemli görevdi ve Harry'nin dublörlüğünü yapmak da dünyadaki en iyi işti. Ocak 2009'da hayatımı sonsuza dek değiştiren bir dublör provası kazası geçirdim. Bu film sadece kamera önündeki başarılarımın değil, aynı zamanda her gün karşılaştığım zorlukların ve boynumun kırılmasından sonra hayata karşı genel tutumumun hikayesini anlatıyor" şeklinde konuştu.

        David Holmes
        David Holmes

        "HARRY POTTER"DAN ALINTI

        David Holmes, duyurusunda 'Harry Potter' filmlerinden alıntı yaparak, "Birleştiğimiz kadar güçlü, bölündüğümüz kadar zayıfız" dedi.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

        Baba oldu
        Baba oldu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harry Potter
        #Daniel Radcliffe
        #David Holmes
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim