Daniele Santarelli: Bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Santarelli, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ABD maçını kazandıkları için iyi hissettiğini ifade etti.

Maçın zor geçtiğini ve kendini biraz yorgun hissettiğini dile getiren Santarelli, şunları söyledi:

"Kendimi tamamen oyunculara vermeye çalışıyorum. Tüm motivasyonumu, tüm enerjimi... Çünkü onların bana ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Ama gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. İlk sete çok iyi başladılar, inanılmaz bir taktiksel oyunla. Çok sayıda blok yaptık. Sonra ikinci set için üzgünüm çünkü çok iyi oynuyorduk ama bazı anlarda oyunumuzu kaybettik. Oyunculara söylediğim şey, ilk setteki gibi oynamaya başlamalarıydı. Tekrar inanılmaz bir set oynadık ve yine 25-14 kazandık. Bu çok güzel. Son set biraz gergindi ama bence iyi oldu. Yarı finale ulaştığımız için mutluyuz. Artık takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz."

Santarelli, organizasyonun yarı finalinde Japonya ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Japonya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlarla daha önce birçok kez oynadık. Onların inanılmaz bir takım olduğunu biliyoruz. Asla pes etmiyorlar. Çok savaşıyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve çok teknikler." dedi.