Daniele Santarelli: Daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu muhteşem atmosferi yapan Türk halkına, zor anlarımızda bizi yardımcı, geriye düşmemize izin vermeyen seyirciye teşekkür ederim. Maça 3-0 geride başladık. Çok iyi bir takım. Buraya gelene kadar oynadığı maçlarda rakiplerini zor durumlara bıraktılar. Bunun bilincindeydik. Burada oynadığımız takımda oyuncularımızın çoğu çok uzun süredir resmi maç yapmadan binlerce taraftarımızın karşısına çıktık. Bunun da zorluğu, baskısı vardı. Birinci hafta Çin’de oynayan takım, hazırlık turnuvasından gelerek maçları oynadı. O yüzden onun ritmine sahiplerdi. Şu anda oynayan takımın uzun süredir maç yapmadığını ve evimizde oynamanın zorluğunu söyleyebilirim. Neler yaptığımızın ve neler yapamadığımızın farkındayız. Adım adım kendimizi geliştirmek istiyoruz. Daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.