Daniele Santarelli: Son 16'ya kalmak bizim için ilk hedefti

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ilk hedefleri olan son 16 turuna kalmayı başardıklarını söyledi.

Santarelli, maçın ardından yaptığı açıklamada, grubun üçüncü maçında Kanada'yı set vermeden yendikleri için mutlu olduklarını belirtti. Grupta üçte üç yaparak son 16 turuna kaldıklarını ifade eden Santarelli, "Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum. Bu bizim için ilk hedefti. Bunun için çok büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. İyi bir voleybol oynamak ve maçları kazanmak istedik. Maçları set vermeden kazanmak kolay değildi. Ancak iyi bir iş çıkardık." dedi.

Son 16 turunda Slovenya ile eşleştiklerini anımsatan İtalyan başantrenör, "Slovenya grupta iyi voleybol oynadı. ABD'yi de Çekya'yı da zorladılar. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ve onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Eğer onlara doğru şekilde yaklaşır, doğru bir oyun ortaya koyarsak kazanabiliriz. Ama kötü bir şekilde yaklaşırsak, çok büyük risk almış oluruz." diye konuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da grubun favorisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Üç net galibiyet aldık. Olması gereken de buydu. Bundan sonra telafisi olmayan maçlara bakacağız. Son 16 turunda Slovenya ile oynayacağız. İnşallah Slovenya'yı geçince ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacağız. Maç maç düşünüp, yarı final, final görmek istiyoruz. Yolun sonunu güzel sonuçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.