Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Danıştay'dan, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına kısmi durdurma

        Danıştay'dan, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına kısmi durdurma

        Danıştay 8'inci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:22 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hukuk fakültelerine giriş barajı kararına kısmi durdurma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YÖK, 30 Ocak 2025'te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine yükseltti. Bu karar, 6 Şubat 2025'te yayımlanan 2025-YKS Kılavuzu'na da yansıdı. YÖK'ün kararı, Danıştay'a taşındı. Başvurucu, dava dilekçesinde, sınav açıklandıktan sonra dava konusu düzenlemeden haberdar olduğunu, mevcut durumda sıralamasının 112 bin 836 olması nedeniyle hukuk fakültelerini tercih edemediğini, 1 yıldan fazla bir sürede sınava hazırlandığını, davalı idarelerin sınavın yapılmasına 4 ay gibi kısa bir süre kala başarı sıralama şartını yükselttiğini, 125 bin başarı sıra şartına güvenerek sınava hazırlandığını belirterek, kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

        HUKUKİ UYGUNLUK YOK

        Danıştay 8'inci Dairesi, karara ilişkin kısmi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesinde, YÖK'ün başarı sıralamasının yükseltilmesi hususunda kanuni yetkisi bulunsa da öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli önlemleri almasının hukuki belirlilik ve idareye güven ilkesinin bir gereği olduğu vurgulandı. Bu konuda düzenleme yaparken özellikle YKS'ye hazırlık sürecinin en az 1 yıl olduğu düşünülerek YKS'nin yapılacağı eğitim-öğretim yılı başlamadan gerekli kararlar alınarak, bu konuda işlem tesis edilmesi ve alınan kararlarda öğrencilerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli önlemlerin alınmasının hakkaniyet gereği olduğu kaydedildi. Söz konusu kararın, sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılının başlamasından önce alınması ya da karar alındığı yılı takip eden yılda yapılacak sınavda uygulanması gerekirken, 4 ay sonra yapılacak 2025 YKS'de uygulanmasına karar verilmesinde haklı beklenti, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine uygunluk bulunmadığı vurgulandı.

        Danıştay, 2025-YKS Kılavuzunda yer alan hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi yönünden yürütmenin durdurulması istemini kabul ederken, kararın '2025 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresi dışında kalan diğer kısımları yönünden yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Tropik Akdeniz!
        Tropik Akdeniz!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası