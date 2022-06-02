Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.

HSK GENEL KURULUNCA DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER HAKKINDA KARAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.