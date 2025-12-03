Danla Bilic, aşk iddialarını bir kez daha yalanladı: Hayatımda kimse yok

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş’ın milli futbolcusu Emirhan Topçu arasında geçtiğimiz mart ayında aşk yaşandığı iddia edilmiş, taraflar bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Hatta Topçu’nun annesi Pınar Topçu, oğlunun Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilerin kendisine sorulması üzerine kısa ve net bir yanıt vermiş, "Komik" diyerek iddiayı ciddiye almadığını belirtmişti. Bilic de aynı dönemde X hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiayı açıkça yalanlamıştı.

Aylar sonra aynı söylentiler yeniden gündeme gelince Danla Bilic bir kez daha açıklama yapma gereği duydu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem Emirhan Topçu hem de adının geçtiği diğer isimlerle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bilic, özel hayatıyla ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi.

Fenomen isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Günaydın, hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var."