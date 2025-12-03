Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Danla Bilic, aşk iddialarını bir kez daha yalanladı: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

        Danla Bilic, aşk iddialarını bir kez daha yalanladı: Hayatımda kimse yok

        Danla Bilic, adının yeniden Emirhan Topçu ve farklı isimlerle aşk söylentilerine karıştırılmasının ardından sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille reddetti; "Hayatımda kimse yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayatımda kimse yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş’ın milli futbolcusu Emirhan Topçu arasında geçtiğimiz mart ayında aşk yaşandığı iddia edilmiş, taraflar bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

        Hatta Topçu’nun annesi Pınar Topçu, oğlunun Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilerin kendisine sorulması üzerine kısa ve net bir yanıt vermiş, "Komik" diyerek iddiayı ciddiye almadığını belirtmişti. Bilic de aynı dönemde X hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiayı açıkça yalanlamıştı.

        REKLAM

        Aylar sonra aynı söylentiler yeniden gündeme gelince Danla Bilic bir kez daha açıklama yapma gereği duydu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem Emirhan Topçu hem de adının geçtiği diğer isimlerle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bilic, özel hayatıyla ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi.

        Fenomen isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Günaydın, hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danla Bilic
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?