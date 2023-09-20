Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? O gönderme gündem oldu!

Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? O gönderme gündem oldu!

Oyuncu Kubilay Aka ve fenomen Danla Biliç, geçtiğimiz aylarda bir ilişkiye başlamış fakat umdukları aşkı bulamayarak ayrılma kararı almıştı. Aka ilişkisinin bittiğini "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti." sözleriyle açıklamıştı.

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Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazdı. Hal böyle olunca gündeme: "Kubilay Aka ve Danla Biliç barıştı mı?" soruları geldi.