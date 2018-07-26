YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic geçtiğimiz hafta bıçak altına yatmıştı. Bilic, mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic son halinin fotoğrafını Instagram hesabından, "Yeni halimi merak edenler için.... Photoshop deyin de kırayım burnunuzu hadi bakalım. Dik duruş önemlidir." notuyla paylaştı. Bilic'in son haline hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

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