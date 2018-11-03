Zayıflayan ünlüler

03.11.2018 - 11:42 | Güncelleme:

Cihangir'de görüntülenen usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan diyetsiz 15 kilo verdiğini açıkladı

  • 1 Zayıflayan ünlüler
    1 | 127

    Yaklaşık 15 kilo veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken objektiflere yansıdı.

  • 2 Zayıflayan ünlüler
    2 | 127

    Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

  • 3 Zayıflayan ünlüler
    3 | 127

    Usta oyuncu, yakın zamanda 'Halka' adlı dizi projesine başlayacağını da sözlerine ekledi.

  • 4 Zayıflayan ünlüler
    4 | 127
  • 5 Zayıflayan ünlüler
    5 | 127
  • 6 Zayıflayan ünlüler
    6 | 127
  • 7 Zayıflayan ünlüler
    7 | 127
  • 8 Zayıflayan ünlüler
    8 | 127
  • 9 Zayıflayan ünlüler
    9 | 127
  • 10 Zayıflayan ünlüler
    10 | 127
  • 11 Zayıflayan ünlüler
    11 | 127

    Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl kadar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. 

  • 12 Zayıflayan ünlüler
    12 | 127

    Gittikçe eriyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 5 kilo daha vereceğini açıkladı.  

  • 13 Zayıflayan ünlüler
    13 | 127

    Dilligil, ameliyat sonrası egzersiz ve diyeti hiç bırakmıyor. 

  • 14 Zayıflayan ünlüler
    14 | 127

    Ünlü oyuncunun son paylaşımında ise iyice kilo verdiği takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

  • 15 Zayıflayan ünlüler
    15 | 127
  • 16 Zayıflayan ünlüler
    16 | 127
  • 17 Zayıflayan ünlüler
    17 | 127
  • 18 Zayıflayan ünlüler
    18 | 127
  • 19 Zayıflayan ünlüler
    19 | 127

    Esin Gündoğdu (40 kilo verdi)

  • 20 Zayıflayan ünlüler
    20 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 21 Zayıflayan ünlüler
    21 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 22 Zayıflayan ünlüler
    22 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 23 Zayıflayan ünlüler
    23 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 24 Zayıflayan ünlüler
    24 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 25 Zayıflayan ünlüler
    25 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 26 Zayıflayan ünlüler
    26 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 27 Zayıflayan ünlüler
    27 | 127

    Esin Gündoğdu

  • 28 Zayıflayan ünlüler
    28 | 127

    Faruk Sabancı (85 kilo verdi)

  • 29 Zayıflayan ünlüler
    29 | 127

    Faruk Sabancı 

  • 30 Zayıflayan ünlüler
    30 | 127

    Faruk Sabancı 

  • 31 Zayıflayan ünlüler
    31 | 127

    Faruk Sabancı 

  • 32 Zayıflayan ünlüler
    32 | 127

    Işın Karaca (51 kilo verdi)

  • 33 Zayıflayan ünlüler
    33 | 127

    Işın Karaca 

  • 34 Zayıflayan ünlüler
    34 | 127

    Işın Karaca 

  • 35 Zayıflayan ünlüler
    35 | 127

    Hacı Sabancı ( 40 kilo verdi)

  • 36 Zayıflayan ünlüler
    36 | 127

    Hacı Sabancı 

  • 37 Zayıflayan ünlüler
    37 | 127

    Hacı Sabancı 

  • 38 Zayıflayan ünlüler
    38 | 127

    Hacı Sabancı 

  • 39 Zayıflayan ünlüler
    39 | 127

    Gupse Özay (12 kilo verdi)

  • 40 Zayıflayan ünlüler
    40 | 127

    Gupse Özay 

  • 41 Zayıflayan ünlüler
    41 | 127

    Gupse Özay 

  • 42 Zayıflayan ünlüler
    42 | 127

    Gupse Özay 

  • 43 Zayıflayan ünlüler
    43 | 127

    Gupse Özay 

  • 44 Zayıflayan ünlüler
    44 | 127

    Burçin Orhon (23 kilo verdi)

  • 45 Zayıflayan ünlüler
    45 | 127

    Burçin Orhon

  • 46 Zayıflayan ünlüler
    46 | 127

    Burçin Orhon

  • 47 Zayıflayan ünlüler
    47 | 127

    Burçin Orhon

  • 48 Zayıflayan ünlüler
    48 | 127

    Emel Müftüoğlu (30 kilo verdi)

  • 49 Zayıflayan ünlüler
    49 | 127

    Emel Müftüoğlu

  • 50 Zayıflayan ünlüler
    50 | 127

    Emel Müftüoğlu

  • 51 Zayıflayan ünlüler
    51 | 127

    Emel Müftüoğlu

  • 52 Zayıflayan ünlüler
    52 | 127

    Emel Müftüoğlu

  • 53 Zayıflayan ünlüler
    53 | 127

    Abidin Yerebakan (44 kilo verdi)

  • 54 Zayıflayan ünlüler
    54 | 127

    Abidin Yerebakan

  • 55 Zayıflayan ünlüler
    55 | 127

    Abidin Yerebakan

  • 56 Zayıflayan ünlüler
    56 | 127

    Abidin Yerebakan

  • 57 Zayıflayan ünlüler
    57 | 127

    Abidin Yerebakan

  • 58 Zayıflayan ünlüler
    58 | 127

    Abidin Yerebakan

  • 59 Zayıflayan ünlüler
    59 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu (40 kilo verdi)

  • 60 Zayıflayan ünlüler
    60 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu

  • 61 Zayıflayan ünlüler
    61 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu

  • 62 Zayıflayan ünlüler
    62 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu 

  • 63 Zayıflayan ünlüler
    63 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu

  • 64 Zayıflayan ünlüler
    64 | 127

    Yeşim Ceren Bozoğlu

  • 65 Zayıflayan ünlüler
    65 | 127

    Hamdi Alkan

  • 66 Zayıflayan ünlüler
    66 | 127

    Hamdi Alkan

  • 67 Zayıflayan ünlüler
    67 | 127

    Hamdi Alkan(60 kilo verdi)

  • 68 Zayıflayan ünlüler
    68 | 127

    Hamdi Alkan

  • 69 Zayıflayan ünlüler
    69 | 127

    Hamdi Alkan

  • 70 Zayıflayan ünlüler
    70 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 71 Zayıflayan ünlüler
    71 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 72 Zayıflayan ünlüler
    72 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 73 Zayıflayan ünlüler
    73 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu (64 kilo verdi)

  • 74 Zayıflayan ünlüler
    74 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 75 Zayıflayan ünlüler
    75 | 127

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 76 Zayıflayan ünlüler
    76 | 127

    Şeyla Halis

  • 77 Zayıflayan ünlüler
    77 | 127

    Şeyla Halis

  • 78 Zayıflayan ünlüler
    78 | 127

    Şeyla Halis (40 kilo verdi)

  • 79 Zayıflayan ünlüler
    79 | 127

    Şeyla Halis

  • 80 Zayıflayan ünlüler
    80 | 127

    Şeyla Halis

  • 81 Zayıflayan ünlüler
    81 | 127

    Şeyla Halis

  • 82 Zayıflayan ünlüler
    82 | 127

    Şeyla Halis

  • 83 Zayıflayan ünlüler
    83 | 127

    Güllü

  • 84 Zayıflayan ünlüler
    84 | 127

    Güllü

  • 85 Zayıflayan ünlüler
    85 | 127

    Güllü

  • 86 Zayıflayan ünlüler
    86 | 127

    Güllü (70 kilo verdi)

  • 87 Zayıflayan ünlüler
    87 | 127

    Cengiz Kurtoğlu

  • 88 Zayıflayan ünlüler
    88 | 127

    Cengiz Kurtoğlu 

  • 89 Zayıflayan ünlüler
    89 | 127

    Cengiz Kurtoğlu

  • 90 Zayıflayan ünlüler
    90 | 127

    Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

  • 91 Zayıflayan ünlüler
    91 | 127

    Pelin Öztekin

  • 92 Zayıflayan ünlüler
    92 | 127

    Pelin Öztekin 

  • 93 Zayıflayan ünlüler
    93 | 127

    Pelin Öztekin (90 kilo verdi)

  • 94 Zayıflayan ünlüler
    94 | 127

    Pelin Öztekin

  • 95 Zayıflayan ünlüler
    95 | 127

    Pelin Öztekin

  • 96 Zayıflayan ünlüler
    96 | 127

    Pelin Öztekin

  • 97 Zayıflayan ünlüler
    97 | 127

    Okan Karacan

  • 98 Zayıflayan ünlüler
    98 | 127

    Okan Karacan

  • 99 Zayıflayan ünlüler
    99 | 127

    Okan Karacan

  • 100 Zayıflayan ünlüler
    100 | 127

    Okan Karacan (70 kilo verdi)

  • 101 Zayıflayan ünlüler
    101 | 127

    Okan Karacan

  • 102 Zayıflayan ünlüler
    102 | 127

    İskender Paydaş

  • 103 Zayıflayan ünlüler
    103 | 127

    İskender Paydaş

  • 104 Zayıflayan ünlüler
    104 | 127

    İskender Paydaş (40 kilo verdi)

  • 105 Zayıflayan ünlüler
    105 | 127

    Gülnihal Demir

  • 106 Zayıflayan ünlüler
    106 | 127

    Gülnihal Demir

  • 107 Zayıflayan ünlüler
    107 | 127

    Gülnihal Demir (39 kilo verdi)

  • 108 Zayıflayan ünlüler
    108 | 127

    Fatih Ürek

  • 109 Zayıflayan ünlüler
    109 | 127

    Fatih Ürek

  • 110 Zayıflayan ünlüler
    110 | 127

    Fatih Ürek (27 kilo verdi)

  • 111 Zayıflayan ünlüler
    111 | 127

    Ümit Erdim 

  • 112 Zayıflayan ünlüler
    112 | 127

    Ümit Erdim (25 kilo verdi)

  • 113 Zayıflayan ünlüler
    113 | 127

    Seren Serengil 

  • 114 Zayıflayan ünlüler
    114 | 127

    Seren Serengil 

  • 115 Zayıflayan ünlüler
    115 | 127

    Seren Serengil (24 kilo verdi)

  • 116 Zayıflayan ünlüler
    116 | 127

    Seren Serengil

  • 117 Zayıflayan ünlüler
    117 | 127

    Hakan Aysev 

  • 118 Zayıflayan ünlüler
    118 | 127

    Hakan Aysev 

  • 119 Zayıflayan ünlüler
    119 | 127

    Hakan Aysev  (60 kilo verdi)

  • 120 Zayıflayan ünlüler
    120 | 127

    Hakan Aysev  (60 kilo verdi)

  • 121 Zayıflayan ünlüler
    121 | 127

    Seda Akgül 

  • 122 Zayıflayan ünlüler
    122 | 127

    Seda Akgül 

  • 123 Zayıflayan ünlüler
    123 | 127

    Seda Akgül (25 kilo verdi)

  • 124 Zayıflayan ünlüler
    124 | 127

    Hazal Kaya 

  • 125 Zayıflayan ünlüler
    125 | 127

    Hazal Kaya (20 kilo verdi)

  • 126 Zayıflayan ünlüler
    126 | 127

    Rasim Öztekin 

  • 127 Zayıflayan ünlüler
    127 | 127

    Rasim Öztekin (23 kilo verdi)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 28
  • Misafir 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:38
    100 kilo verebilmişse helal olsun
  • Misafir 09 Ocak 2018 Salı 13:18
    Kan bankası gibi kilo bankası olsada ihtiyacı olanlara kilo verebilsek benimde 40 kilo fazlam var. İsteyene..................
  • Misafir 10 Aralık 2017 Pazar 01:41
    HEPSİ AMELİYAT OLMUŞ
Tüm yorumları göster(28)
Kalan karakter : 300