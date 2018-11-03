Yaklaşık 15 kilo veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken objektiflere yansıdı.
Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.
Usta oyuncu, yakın zamanda 'Halka' adlı dizi projesine başlayacağını da sözlerine ekledi.
Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl kadar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi.
Gittikçe eriyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 5 kilo daha vereceğini açıkladı.
Dilligil, ameliyat sonrası egzersiz ve diyeti hiç bırakmıyor.
Ünlü oyuncunun son paylaşımında ise iyice kilo verdiği takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Esin Gündoğdu (40 kilo verdi)
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Esin Gündoğdu
Faruk Sabancı (85 kilo verdi)
Faruk Sabancı
Faruk Sabancı
Faruk Sabancı
Işın Karaca (51 kilo verdi)
Işın Karaca
Işın Karaca
Hacı Sabancı ( 40 kilo verdi)
Hacı Sabancı
Hacı Sabancı
Hacı Sabancı
Gupse Özay (12 kilo verdi)
Gupse Özay
Gupse Özay
Gupse Özay
Gupse Özay
Burçin Orhon (23 kilo verdi)
Burçin Orhon
Burçin Orhon
Burçin Orhon
Emel Müftüoğlu (30 kilo verdi)
Emel Müftüoğlu
Emel Müftüoğlu
Emel Müftüoğlu
Emel Müftüoğlu
Abidin Yerebakan (44 kilo verdi)
Abidin Yerebakan
Abidin Yerebakan
Abidin Yerebakan
Abidin Yerebakan
Abidin Yerebakan
Yeşim Ceren Bozoğlu (40 kilo verdi)
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hamdi Alkan
Hamdi Alkan
Hamdi Alkan(60 kilo verdi)
Hamdi Alkan
Hamdi Alkan
Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu (64 kilo verdi)
Uraz Kaygılaroğlu
Uraz Kaygılaroğlu
Şeyla Halis
Şeyla Halis
Şeyla Halis (40 kilo verdi)
Şeyla Halis
Şeyla Halis
Şeyla Halis
Şeyla Halis
Güllü
Güllü
Güllü
Güllü (70 kilo verdi)
Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)
Pelin Öztekin
Pelin Öztekin
Pelin Öztekin (90 kilo verdi)
Pelin Öztekin
Pelin Öztekin
Pelin Öztekin
Okan Karacan
Okan Karacan
Okan Karacan
Okan Karacan (70 kilo verdi)
Okan Karacan
İskender Paydaş
İskender Paydaş
İskender Paydaş (40 kilo verdi)
Gülnihal Demir
Gülnihal Demir
Gülnihal Demir (39 kilo verdi)
Fatih Ürek
Fatih Ürek
Fatih Ürek (27 kilo verdi)
Ümit Erdim
Ümit Erdim (25 kilo verdi)
Seren Serengil
Seren Serengil
Seren Serengil (24 kilo verdi)
Seren Serengil
Hakan Aysev
Hakan Aysev
Hakan Aysev (60 kilo verdi)
Hakan Aysev (60 kilo verdi)
Seda Akgül
Seda Akgül
Seda Akgül (25 kilo verdi)
Hazal Kaya
Hazal Kaya (20 kilo verdi)
Rasim Öztekin
Rasim Öztekin (23 kilo verdi)
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