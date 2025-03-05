Danla Bilic'ten, Emirhan Topçu açıklaması

YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic'in, Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin geçtiğimiz hafta sonunu Batum'da geçirdikleri iddia edildi.

Danla Bilic, söz konusu iddiayı yalanladı ve X hesabından şu açıklamayı yaptı: Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım.