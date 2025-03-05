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        Haberler Magazin Danla Bilic'ten, Emirhan Topçu açıklaması - Magazin haberleri

        Danla Bilic'ten, Emirhan Topçu açıklaması

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 18:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:06
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        İddiaya yanıt verdi
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        YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic'in, Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin geçtiğimiz hafta sonunu Batum'da geçirdikleri iddia edildi.

        Danla Bilic, söz konusu iddiayı yalanladı ve X hesabından şu açıklamayı yaptı: Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım.

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        #Danla Bilic
        #emirhan topçu
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