"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu.

"Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.