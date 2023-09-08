ABD'li aktör Danny Masterson, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 1976 yılında New York'da doğan Masterson, tecavüz iddisıyla hakim karşısına çıktı. Dünya çapında geniş yankı uyandıran olayın ayrıntılarını derledik!

Danny Masterson, 2000’li yılların başında işlediği suçlar sırasında 'That 70’s Show' adlı dizide rol alıyordu. Savcılar, iki kadına tecavüz eden Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak, mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu.

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EN AZ 30 YIL...

2001-2003 yılları arasında ününün zirvesinde olan Danny Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti.

Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson, bu cezanın en az 30 yılını yatacak