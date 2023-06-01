Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu

Ünlü oyuncu Danny Masterson, iki kadına tecavüzden suçlu bulundu. Eğer karar kesinleşirse Masterson, 30 yıla kadar hapis cezası alabilir

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Danny Masterson (47), 2001 - 2003 arasında üç kadına tecavüzle suçlandı ve iki kişiye tecavüzden suçlu bulundu. 
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    Mahkemede jüri, Danny Masterson'ı suçlayan iki kişiyi haklı bulurken, oyuncunun uzun süredir kız arkadaşı olan kadın tarafından yapılan benzer iddialar hakkında bir karara varamadı.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    HAPİS CEZASI ALABİLİR

    Yargılamalar boyunca serbest kaldıktan sonra mahkemeden kelepçeli olarak çıkarılan Danny Masterson, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANDI

    İkinci duruşmada, Danny Masterson'ın üyesi olduğu Scientology Kilisesi öne çıktı. Masterson'ı suçlayan üç kadın da Scientology Kilisesi’nin eski üyeleri. Bir yargıç, iddia makamının, oyuncunun üç kadına da tecavüz etmeden önce doğrudan ilaç verdiğini söylemesine izin verdi. Daha önceki duruşmada, uyuşturucu testine giren kadınların kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve tükettikleri alkolle açıklanamayan bir dereceye kadar bilinç kaybı yaşadıkları ima edilebiliyordu.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    Danny Masterson, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmakla suçlanmadı ve iddiayı destekleyecek bir toksikolojik kanıt bulunmadı.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    Suçlamalar, Danny Masterson'ın şöhretinin zirvesinde olduğu, 1998'den 2006'ya kadar Ashton Kutcher, Mila Kunis ve Topher Grace’in de yer aldığı "That '70s Show"unda 'Steven Hyde' karakterini oynadığı bir döneme dayanıyor.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    Scientology Kilisesi'ndeki nüfuzunu kullandığı iddia edilen ünlü oyuncu, ilk kez 2017’de #MeToo hareketi zirvedeyken tecavüzle suçlanmıştı.
  • Danny Masterson, tecavüzden suçlu bulundu - Magazin haberleri

    Danny Masterson, mahkemede ifade vermedi ve avukatları tanık çağırmadı. Savunma, eylemlerin rızaya dayalı olduğunu savundu ve olaylar sırasındaki değişiklikleri ve tutarsızlıkları vurgulayarak Masterson’ın suçlamalarını düşürmeye çalıştı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.