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        Haberler Ekonomi Emlak Dap Yapı'dan 'Yeni Levent Modern' için kampanya - Emlak Haberleri

        Dap Yapı'dan 'Yeni Levent Modern' için kampanya

        Emlak Konut ve DAP Gayrimenkul Geliştirme iş birliğiyle hayata geçen Yeni Levent'in ikinci etabı "Yeni Levent Modern"de peşin alımlarda ev fiyatının 3'te 1'i oranında indirim uygulanacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:02
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        Dap Yapı'dan 'Yeni Levent Modern' için kampanya
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        DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut ile hayata geçirdiği Yeni Levent Projesi’nin ikinci etabı olan “Yeni Levent Modern” için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında peşin alımlarda ev fiyatının 3’te 1’i oranında indirim uygulanacağı açıklandı.

        Toplam 1.019 bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabındaki 448 konutun teslimleri devam ederken, ikinci etap Yeni Levent Modern’de sınırlı sayıdaki daire için kampanya uygulanacak.

        DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlattıkları kampanyayı şöyle değerlendirdi:

        “Sınırlı sayıda ev ve sınırlı süre için geçerli olacak bu kampanya, envanterimizde bulunan 2+1’den 6+1’e kadar tüm ev tiplerini kapsıyor. DAP’ın mühendislik ve mimari tecrübesiyle hayata geçirdiğimiz bu projede, yatırımcılar hem cazip fiyat avantajlarından yararlanıyor hem de değer kazancı potansiyeli yüksek bir yaşam alanına sahip oluyor. Son dönemde artan konut talebi, yatırımın ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını gösteriyor.”

        Yeni Levent Modern Projesi aynı zamanda Emlak Konut’un başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na da dahil oldu.

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