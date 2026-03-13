Canlı
        Haberler Ekonomi Emlak DAP'tan yeni ödeme modeli - Emlak Haberleri

DAP'tan yeni ödeme modeli

        DAP’tan yeni ödeme modeli

        DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent projesinde "Yeni Nesil Konut Edinme" isimli kampanyasını tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 10:58
        DAP'tan yeni ödeme modeli

        DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent projesinde yeni bir kampanyaya imza attı.

        “Yeni Nesil Konut Edinme” olarak adlandırılan kampanya; Emlak Konut güvencesiyle, sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuyor.

        Örnek olarak; 10 milyon TL için sunulan modelde yatırımcıdan hiç peşinat talep edilmiyor. Projede altı ay sonra 1 milyon TL ve 12 ay sonra 1 milyon TL ara ödeme seçenekleri var. Kampanyada ayrıca vade farksız taksit sunuluyor.

        Toplam konut bedeli ikiye ayrılıyor. Yüzde 50’si, Emlak Konut güvencesiyle faaliyet gösteren Emlak Konut Tasarruf Finansman Şirketi (TFŞ) üzerinden taksitlendiriliyor.

        DAP Yeni Levent projesinin birinci etabında daire teslimleri hemen yapılabiliyor, ikinci etapta ise teslimler Haziran ayında başlıyor.

