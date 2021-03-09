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Covid-19 aşıları Darknet’te 250 ila 1200 dolar arasında satılıyor!

Siber güvenlik uzmanları, Covid-19 aşılarının Darknet’te 250 ila 1200 dolar arasında satılmaya çalışıldığını tespit etti.  Darknet'te 15 farklı pazarı inceleyen uzmanlar, Pfizer / BioNTech, AstraZeneca ve Moderna’nın yanısıra aralarında etkinliği doğrulanmamış "Covid-19" aşılarının reklamını yapan satıcıların bile olduğunu ortaya çıkardı.

Darknet'ten satılık Covid-19 aşısı! Haberler
1200 dolara Covid-19 aşısı!
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HABERTURK.COM

Tüm dünya şu anda tarihin en büyük ve en karmaşık aşılama kampanyalarından birini yaşıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yeraltı dolandırıcıları ve satıcılar bu süreçten kâr elde etmeye oldukça hevesli.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin araştırmacıları Darknet'te 15 farklı pazarı inceledi ve üç büyük Covid aşısının reklamlarını buldu: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca ve Moderna. Aralarında etkinliği doğrulanmamış "Covid-19" aşılarının reklamını yapan satıcılar da vardı.

Yapılan ilk belirlemelere göre satıcıların çoğunluğu Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD kaynaklı. Fiyatlar doz başına 250 ila 1.200 dolar arasında değişiyor, ortalama bedel yaklaşık 500 dolar. İletişim Wickr ve Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yapılırken, ödemeler kripto para birimi, özellikle de Bitcoin biçiminde talep ediliyor.

NE KADARI GERÇEK NE KADARI SAHTE BİLİNMİYOR

Bu satıcılarının çoğunun 100-500 başarılı satış işlemi gerçekleştirdiği görülüyor, ancak Darknet’in doğası gereği bunları kimin aldığı bilinmiyor. Kaspersky uzmanlarının elindeki mevcut bilgiler ışığında çevrimiçi olarak reklamı yapılan aşı dozlarından ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak çoğu medikal tesisin elinde artık aşı dozları kaldığı biliniyor.

Uzmanlar, “Satın aldığınız ürün elinize ulaşsa bile, büyük olasılıkla alacağınız miktar etkili ve geçerli bir doz olmayacaktır. Daha da önemlisi, bu tür dozları elde etmek yasa dışıdır” uyarısı yaptı.

'AŞI KAYITLARINI DA SATIYORLAR'

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Dmitry Galov ise şunları söyledi:

"Darknet'te hemen her şeyi bulabilirsiniz. Bu yüzden satıcıların aşı kampanyalarından yararlanmaya çalışması şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz yıl boyunca, Covid konusunu istismar eden bir sürü dolandırıcılık yaşandı ve bunların çoğu başarılı oldu. Şu anda insanlar sadece aşı dozları satmakla kalmıyor, aynı zamanda özgürce seyahat etmenize yardımcı olacak kağıt parçaları olan aşı kayıtlarını da satıyor. Kullanıcıların salgınla ilgili herhangi bir vaade karşı dikkatli olmaları önemli ve tabii ki Darknet'ten aşı satın almak hiçbir zaman iyi bir fikir değil."

Uzmanlar dolandırıcılardan korunmak için şunları öneriyor:

- Darknet'ten aşı dozları dahil asla ürün satın almayın

- Covid ile ilgili bir şeyin reklamını görürseniz, ziyaret ettiğiniz sitelerin URL'lerine dikkatlice bakın. Yalnızca bir harf yerinde görünmüyorsa, her zamanki .com .com.tk ile değiştirilmişse veya bu satırlarda bir şey varsa, bunun kimlik avı olduğundan şüphelenin. Kişisel bilgilerinizi asla böyle sitelerle paylaşmayın.

- Hem ziyaret ettiğiniz sitelerde hem de aldığınız e-postalarda dilbilgisi ve düzene dikkat edin. Bir şey sahte görünüyorsa, muhtemelen öyledir.

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