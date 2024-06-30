Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez tutuklandı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.