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Darüşşafaka Cemiyeti'nden Bayram bağışı çağrısı

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere, kolej düzeyinde, 8 yıl, ücretsiz ve yatılı eğitim imkânı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıldır sürdürdüğü "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuna Kurban Bayramı'nda katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet etti

Darüşşafaka Cemiyeti'nden Bayram bağışı çağrısı
HABERTURK.COM

Darüşşafaka Cemiyeti, hayırseverleri bağış yapmaya davet etti.

Kuruluşundan bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti, bugün İstanbul Maslak'taki okulunda 1.000'e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrenciyi akılcı, eşitlikçi, çağdaş eğitimle geleceğe hazırlıyor.

Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi veya babası hayatta olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler bayram bağışında bulunabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYACI İÇİN HARCANACAK

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 5 bin TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim alan, öğrencilerin başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Bu yıl 160. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "Bugün ülkemizin her köşesinden sınavla aramıza katılan, 1.000'e yakın çocuğumuza hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim olanağını hayırsever halkımızın ve kurumlarımızın desteğiyle sağlıyoruz. Çocuklarımız ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca okulumuzda tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor. Üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğimizi sürdürerek, 12 yıl boyunca çocuklarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz" dedi.

Darüşşafaka'nın vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemediğini belirten Başkan Oğuz Güleç, "Kurban Bayramı vesilesiyle annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverleri Darüşşafaka ailesine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim, her çocuğun temel hakkı ve geleceğini şekillendiren en değerli armağandır. Bağışlarınızla, binlerce öğrencimizi nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatında dönüşüm yaratmanın gücünü birlikte hissedelim. Hayırseverlerimiz destekleriyle 160 yıldır yaşattığımız eğitimde fırsat eşitliğine güç katabilir" diye konuştu.

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