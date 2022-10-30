Darüşşafaka, Galatasaray Nef'i yendi

AA

Galatasaray Nef son periyota 10 sayı önde girdiği Darüşşafaka karşılaşmasında 68-66 mağlup oldu.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka: Olaseni 12, Starks 5, Ercan Osmani 10, Yeboah 12, Doğuş Özdemiroğlu 9, Can Korkmaz 5, McCullough 13, Hakan Sayılı 2, Ege Özçelik, Kılıçarslan Şenkaya, Ragıb Berke Atar

Galatasaray Nef: Bost 7, Mahir Ağva 2, Angola 7, Caloiaro 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 10, Yunus Emre Sonsırma 4, Ennis 8, Hummer 9, Muhaymin Mustafa 4, Sinan Sağlam

1. Periyot: 16-13

Devre: 31-33

3. Periyot: 46-56

5 faulle çıkan: 33.21 Hummer (Galatasaray Nef)

MAÇIN DETAYLARI

İki takımın da skor üretmekte zorlanarak başladığı müsabakanın 5. dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha iyi oynayan Darüşşafaka, son dakikasına 5 sayı farkla (15-10) üstün girdiği ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken sarı-kırmızılılar, 14. dakikada 24-23 öne geçti. Dengeli geçen kalan bölümde üstünlük birkaç defa el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 33-31 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım, 23. dakikada 7 sayılık fark (34-41) yakaladı. Etkili oyununu sürdüren ve karşılaşmanın 28. dakikasında 11 sayılık fark (42-53) bulan Galatasaray Nef, periyodu da 56-46 üstün bitirdi.

Son çeyrekte savunmada ve hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, 38. dakikada 65-64'lük üstünlük kurdu. Kalan bölümde bu üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleyi 68-66 kazandı.

Bu sonuçla Darüşşafaka 5. maçında 2. kez kazanırken, Galatasaray Nef ise ikisi üst üste olmak üzere toplamda 4. kez mağlup oldu.

Darüşşafaka'da 13 sayı, 6 ribauntla oynayan McCullough, maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-siyahlı ekipte Olaseni 12'şer sayı ve ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli katkı verdi.

Galatasaray'da ise 12 sayıyla oynayan Caloiaro takımının en skorer oyuncusu oldu.