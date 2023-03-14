Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Son 16 Turu L Grubu´nun 5´inci maçında sahasında ağırladığı Bilbao Basket´i 95-85 mağlup etti. Darüşşafaka Lassa bu mücadelenin ardından 2 galibiyete yükseldi. Bilbao Basket ise 4´üncü mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Yohan Rosso, Michal Proc, Radomir Vojinovic
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 26, McCullough 15, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, White 12, Ragıp Berke Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Ercan Osmani 9, Hakan Sayılı, Yeboah 5
BİLBAO BASKET: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18
1´İNCİ PERİYOT: 22-24
DEVRE: 44-52
3´ÜNCÜ PERİYOT: 69-67
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