DasDas'ta hafta sonu online tiyatro keyfi



DasDas’ın sevilen oyunları bu hafta sonu da DasDas Online üzerinden sanatseverlerin evlerine konuk oluyor. Özlenen tiyatro oyunlarını çevrimiçi olarak izleyicilere sunmaya devam eden DasDas, minik tiyatroseverleri de unutmuyor.

‘Astro Ay’a Tırmanıyor’

Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün oynadığı, Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ 23 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te DasDas Online’da olacak. En büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış’ın dostu Astro ile çıktığı eğlenceli yolculuğu konu alan oyunda bu macera dolu yolculuğa minik izleyiciler de dahil ediliyor.

‘Joseph K.’

Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Joseph K.’ da 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.15’te DasDas Online üzerinden seyircilerle buluşacak. Serdar Biliş’in süpervizörlüğünü üstlendiği, kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın bir araya geldiği Tom Basden imzalı ‘Joseph K.’da Franz Kafka’nın yüzyılı deviren Dava’sı tekrar açılıyor.