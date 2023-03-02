DASK hasar ödemeleri 1.5 milyar lirayı buldu

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, depremden etkilenen illerdeki poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249 iken, bugüne kadar yapılan hasar ihbarı 314 bin 412'ye ulaştı.

Toplam ödenen hasar tazminat tutarı 1,5 milyar liraya ulaşırken, 17 ile eksper atandı. Eksper atanan dosya sayısı ise 61 bin 228 oldu.

En çok ihbar gelen il 61 bin 650 ile Hatay olurken, 54 bin 514 ile Malatya, onu 44 bin 406 ile Kahramanmaraş, 36 bin 402 ile Gaziantep, 36 bin 402 ile Adıyaman izledi.

Osmaniye'den 20 bin 848, Şanlıurfa'dan 15 bin 993, Elazığ'dan 11 bin 981, Diyarbakır'dan 11 bin 408, Kayseri'den 4 bin 677, Kilis'ten 2 bin 56, Mersin'den 1.577, Niğde'den 822, Mardin'den 431, Batman'dan 430, Sivas'tan 417, Ankara'dan 332, Siirt'ten 209 ve diğer illerden 450 ihbar başvurusu yapıldı.

Toplam başvuru sayısı 314 bin 412'ye ulaştı.

Eksper atanan dosya sayısı Malatya'da 13 bin 353, Adana'da 9 bin 874, Gaziantep'te 8 bin 681, Osmaniye'de 8 bin 472, Kahramanmaraş'ta 6 bin 183, Hatay'da 5 bin 34 oldu.

Elazığ'da 2 bin 533, Diyarbakır'da 2 bin 262, Şanlıurfa'da 2 bin 184, Kayseri'de 936, Kilis'te 610, Adıyaman'da 578, Batman'da 195, Siirt'te 121, Mersin'de 99, Ankara'da 61, Niğde'de 52 dosyaya eksper atandı.

YÜZDE 83'Ü HAFİF HASARLI

DASK'a yapılan ihbarların yüzde 7'sini ağır hasarlılar oluştururken, en çok başvurunun geldiği hasar boyutu yüzde 83 ile hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Başvuruların yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise pert yapılar için yapıldı.

Kurumdan yapılan ödemelerin dağılımı incelendiğinde başı pert konutlar çekti. Toplam ödemenin yüzde 85'i (1,28 milyar TL) hasar durumu pert olan daireler için yapıldı.

Ödemelerin yüzde 3'ünü (39,9 milyon TL) ağır hasarlılar, yüzde 4'ünü (67,2 milyon TL) hafif hasarlılar, yüzde 8'ini (118 milyon TL) ise orta hasarlılar oluşturdu.

Ayrıca DASK tarihinde bir ilk olarak, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalıların DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabildiği belirtildi. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılara avans olarak ödenecek.

Depremlerin ardından sigortalıların ihbarlarını genellikle sesli yanıt sistemi (IVR) ile DASK web portal üzerinden yaptığı görüldü.

İhbarların yüzde 56,2'si (176 bin 262) IVR'den, yüzde 29,37'si (91 bin 777) web portaldan, yüzde 12,53'ü (40 bin 151) e-Devlet'ten, yüzde 0,64'ü (3 bin 257) SAP üzerinden yapıldı. Doğrudan toplu hasar dosya sayısı 2 bin 242, mobil pert sayısı ise 724 oldu.