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DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep'te görülen depremlerin ardından Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ile Zorunlu Deprem Sigortası gündeme geldi. Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve depremden doğan yangın vb risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlamaktadır. İşte DASK poliçe sorgulama ekranı ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm detaylar...

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  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan depremlerin ardından, birçok kişi DASK ile Zorunlu Deprem Sigortası konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminattır. Peki, "DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?" İşte Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm ayrıntılar...
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    DASK POLİÇE SORGULAMA

    DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır. DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.

     
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sayfasının yukarısında bulunan arama bölümüne Poliçe Sorgulama yazdıktan sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu adı altında yer alan sekmeye tıklayın. Gerekli bilgiler doldurulduğunda poliçe sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet poliçe sorgulama ekranına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

     
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    DASK poliçeniz hakkındaki detaylara DASK'ın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Sistem üzerinden senden istenen bilgiler arasından seçim yaparak poliçenin durumunuzu öğrenebilir ve poliçe yenileme dönemleri düzenli olarak takip edebilirsiniz. Eğer DASK poliçeniz yoksa ya da süresi dolmuş ise sorgulamak için sigortanızı yaptırmanız gerekmektedir. 

    DASK POLİÇE SORGULAMA EKRANI 
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    DASK POLİÇE SORGULAMASI İÇİN İSTENEN BİLGİLER

    DASK poliçe sorgulamasınızı gerçekleştirmek için şu bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. 

    Evinin bulunduğu il, ilçe ve mahalle

    Binanın yapı tarzı (ahşap, betonarme gibi)

    Bina yılı

    Toplam kat sayısı

    Dairenin yüz ölçümü
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    DASK POLİÇESİ SORGULAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER

    Poliçe sorgulamasından sonra şu bilgileri elde edebilirsiniz.

    DASK poliçe numarası 

    Poliçe başlangıç ve bitiş belgesi

    Poliçede yer alan adres ve ada, parsel gibi bilgiler

    Poliçe primi ile ilgili detaylar

    Sigorta yaptırdığın sigorta şirket ile ilgili ayrıntılar

    Sigorta bedeli

    Prim

     
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    DASK POLİÇE YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

    Sigortalının:

    Adı-Soyadı

    Adresi

    Cep Telefonu

    T.C. Kimlik Numarası

    Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişilikler için)

    Sigortalanacak Binanın:

    Açık Adresi (Adres Kodu)

    Tapu Bilgileri

    İnşa Yılı

    Yapı Tarzı

    Toplam Kat Sayısı

    Hasar Durumu

    Meskenin (Dairenin):

    Brüt Yüzölçümü (m2)

    Kullanım Şekli

     
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

    Poliçe vade bitiminden 30 gün sonrasına kadar yenileme işlemi, indirimli olarak yaptırılabilir. DASK adına ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası düzenleme yetkisi, DASK ile sigorta şirketi arasında imzalanan bir sözleşme ile tanımlıdır. Güncel Yetkili Sigorta Şirketleri DASK'ın resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 
  • DASK poliçe sorgulama: DASK nedir, Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar, nasıl yapılır?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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