DASK POLİÇE SORGULAMA

DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır. DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.