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İHA

Doğma büyüme İstanbullu, aslen Malatyalı olan ve Muğla'nın Datça ilçesinin ilk ve tek kadın Ramazan davulcusu olma özelliğini taşıyan Özlem İsar İstanbul’a geldi. İHA'nın haberine göre 'Malatyalı Özlem' olarak da bilinen İsar ilk sahur gecesinden itibaren manileri ile birlikte Maltepe Girne Mahallesi sokaklarında davulunu çalarak vatandaşı sahura uyandırıyor. Davul çalarak ve maniler söyleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldıran Özlem İsar, mahalleliden de büyük ilgi ve takdir topladı. Kimi vatandaşlar evlerinin pencerelerine çıkarak Özlem İsar’a teşekkürlerini iletti.

"ERKEK OLGUSU DEDİKLERİ BU HİZMETİ 5 YIL DATÇA'DA YAPTIM" Söylediği manilerin kaynağının oğlu olduğunu belirten Özlem İsar, "Muğla Datça’nın ilk ve tek kadın Ramazan davulcusuyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul’da bir ilki yaşatmak adına Maltepe’ye geldim. Erkek olgusu dedikleri bu hizmeti 5 yıldır severek Muğla Datça’da yaptım. Bu sene Maltepe Girne Mahallesi'nde, Ramazan şöleni yaşatmak adına buradayım. Her sene olduğu gibi oğlumun yazdığı manilerle mahalle sakinlerini sahura kaldıracağım. Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi.

"DATÇA HALKINA RAMAZAN COŞKUSUNU YAŞATMIŞ OLDUM" Uzun yıllar ticaretle uğraştığını belirten İsar "Sürücü kursu işletmeciliği yaptım. Karayolu mevzuat danışmanlığı yaptım. Sonra sağlık sorunlarım nedeniyle Datça’ya yerleştim, ailem Datça’da yaşıyordu. Datça’ya yerleştiğimde orada Ramazan davulcusu olmadığını fark ettim. Bu nedenle bu hizmeti vermek adına Datça Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Kendisi beni makamında karşıladı bu fikrimi çok beğendi. 5 yıl boyunca Datça halkına Ramazan coşkusunu yaşatmış oldum” şeklinde konuştu.