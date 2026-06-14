David Beckham'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı töreninde Tom Cruise desteği

David Beckham, spor, eğlence ve küresel kültür üzerindeki kalıcı etkisi nedeniyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızla onurlandırıldı. Eski İngiliz Milli Takımı futbolcusu, şimdilerde Inter Miami takımının ortak sahipliğini üstlenen Beckham'ı, törende eşi Victoria Beckham ile üç çocuğu yalnız bırakmadı.

Ailesiyle arası açık olan en büyük oğlu Brooklyn ise daha önceki pek çok aile etkinliğinde olduğu gibi yine yıldız töreninde de yoktu.

Törende Beckham ailesine ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise da destek verdi.

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Cruise, David Beckham'ın Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olmasını, ona sarılarak kutladı.

Beckham, kendisi için düzenlenen töreni "gerçeküstü" olarak nitelendirirken, eşi Victoria ve arkadaşı Tom Cruise da törende ünlü futbolcuyu övdü.

Cruise, Beckham'ın yolculuğunu överken, bunun sıkı çalışma, azim, spor ve kültür üzerindeki küresel etki açısından "bir Hollywood öyküsü" olduğunu söyledi.

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Beckham çiftinin uzun zamandır dostu olan Cruise, bir ara törende yan yana geldiği Victoria Beckham'ın elini öperek yakınlık gösterdi.

Törende geleneksel kırmızı halı yerine, bu özel gün için yeşil, futbol temalı bir halı kullanıldı.

“Her zaman hayalperest oldum, ama böyle bir onurun benim gibi işçi sınıfından bir İngiliz futbolcuya geleceğini asla hayal edemezdim” diyen Beckham, “Bu yüzden, 2026 Dünya Kupası'nın ABD'deki açılışını kutlamaya hazırlanırken bugün burada olmam ne kadar da anlamlı. Çok sevdiğim sporun bu ülkede son 30 yılda nasıl büyüdüğünü görmek çok güçlü bir an” ifadesini kullandı.

Beckham, "Kariyerimde inanılmaz anlar yaşadım, ancak Los Angeles'ta dünyaca ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız almak gerçekten inanılmaz" şeklinde konuştu.

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2007'den itibaren altı sezon boyunca LA Galaxy'de forma giyen ve şimdi Inter Miami futbol takımının ortak sahibi olan Beckham, "Burada, çağımızın en büyük film yıldızı dostum Tom Cruise'un önünde durmak, açıkçası akıl almaz bir şey" dedi.

Beckham ayrıca, Cruise'a, "20 yıl önce bizi 'Los Angeles'a hoş geldiniz' diyerek karşıladın ve o zamandan beri bana sadık bir dost ve ilham kaynağı oldun" diye seslendi.

Beckham, en büyük oğlu Brooklyn'le aile içi anlaşmazlıkla ilgili soruları yanıtlamayı reddederken, bu dargınlığı "özel bir mesele" diye nitelendirdi.

27 yaşındaki Brooklyn Beckham, ocak ayında Instagram'da yayımladığı uzun açıklamada David ve Victoria Beckham çiftini, eşi Nicola Peltz'le ilişkisini durmaksızın sabote etmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Ebeveynleri hakkında "Tüm hayatım boyunca, basında ailemiz hakkındaki anlatıları kontrol ettiler" iddiasında bulunan Brooklyn, "Yapmacık sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve sahte ilişkiler, içine doğduğum hayatın değişmez bir parçası oldu" demişti. Brooklyn ayrıca, "Ailemle uzlaşmak istemiyorum" diye açıklama yapmıştı.

Beckham ailesindeki sürtüşme hakkında medyada çıkan haberler Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız töreninde de David Beckham'a soruldu ve Beckham, "Konuşmak istemediğim tek şey" dedi. Beckham ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse, sizi burada durdurduğum için üzgünüm ama bu özel bir mesele" diye belirtti.

David ve Victoria Beckham'ın diğer çocukları Romeo (23), Cruz (21) ve Harper (14) törende hazır bulunurken, David Beckham verdiği röportajda Brooklyn'i de diğer çocuklarından ayırmayarak, "Dört harika çocuğum" dedi ve "Aile her zaman önce gelir" diye ekledi.