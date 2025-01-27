David Beckham'ın, İstanbul'a geleceği iddia edildi

David Beckham, Türkiye’deki futbol deneyimleriyle ilgili şunları söyledi; "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım. Hayır, bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor."