Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin David Beckham'ın, İstanbul'a geleceği iddia edildi - Magazin haberleri

        David Beckham'ın, İstanbul'a geleceği iddia edildi

        Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı olan David Beckham'ın, önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli futbolcu ve Jorge Mas, Jose R. Mas ile birlikte ABD futbol takımı Inter Miami'nin sahibi David Beckham, yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte Türk futbolu ve oyunun gücü hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

        2

        David Beckham, Türkiye’deki futbol deneyimleriyle ilgili şunları söyledi; "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım. Hayır, bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor."

        3

        David Beckham’ın açıklamaları henüz soğumadan, ünlü futbolcunun İstanbul’a gelmesiyle ilgili dikkat çeken bir haber ortaya çıktı.

        4

        David Beckham'ın gelecek hafta İstanbul'a geleceği iddia ediliyor.

        Fotoğraflar: Mega, Shutterstock

        #David Beckham
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı