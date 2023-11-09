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        Haberler Kültür-Sanat David Campany, Nuri Bilge Ceyylan'ı değerlendirdi - Magazin haberleri

        David Campany, Nuri Bilge Ceyylan'ı değerlendirdi

        Küratör ve yazar David Campany, İstanbul Modern'de açılan 'Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde sergisi kapsamında İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:14
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        Nuri Bilge Ceyylan'ı değerlendirdi
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        New York'taki International Center of Photography'nin küratörlüğünü yürüten David Campany, yaptığı açıklamada, İstanbul'a daha önce fotoğraf kitaplarıyla ilgili bir etkinlik için geldiğini belirterek, "İstanbul fotoğraf kitabı yapma kültürü oldukça gelişmiş bir şehir. Fotoğrafa dair güzel bir etkinlik ve sergi vesilesiyle bu sıcak şehre yeniden gelmiş olmak çok mutluluk verici" dedi.

        David Campany, İstanbul'u çok fotojenik bir şehir olarak gördüğünü aktararak, "Burada her şey gözüme bir şekilde fotoğraf olabilirmiş gibi görünüyor. Şehirde çok sayıda ilginç fotoğraf arşivi var. İstanbul çok zengin bir geleneğe sahip ve kesinlikle son 100 - 150 yıllık kendi tarihini fotoğraf yoluyla da anlıyor" ifadelerini kullandı.

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        'Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde' sergisini çok güzel bulunduğunu kaydeden yazar, şu bilgileri verdi: Fotoğraf ile başlayıp, film yönetmenliğine geçiş örneklerinin sinema tarihinde uzun hikâyesi vardır. Bunun sinemada görsel yöne katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf bilgisiyle film üretmenin yönetmenlere ve sinemaya değer kattığını görüyoruz.

        "FOTOĞRAFIN AİT OLDUĞU DOĞAL BİR MEKAN YOKTUR"

        David Campany, fotoğrafçılığın ilginç bir tarafı olduğuna dikkati çekerek, "Fotoğrafın ait olduğu doğal, sabit bir mekân yoktur. Telefon ekranında, kitap sayfasında ya da bir duvarda yer alabilir. Bu özelliği onun için bir zorluk oluştursa da varlığını sürdürmek açısından bir avantaj da barındırır" değerlendirmesinde bulundu.

        Sinema ve fotoğrafta portre formunun önemine de değinen ünlü küratör, şunları söyledi: Portreyi fotoğraf açısından en önemli form olarak görüyorum. Sinemada durum biraz farklı gibi görünür çünkü orada görüntü hareket halinde ama yine de sinemada da bir sahneyi durdurduğunuzda bir fotoğraf karesi ya da bir portre elde etmiş olursunuz. Zaten sinemanın tarihine baktığınızda özellikle 1920'lerde yüzün yakın planlı çekimle modern bir sanat haline geldiğini görürsünüz. Ekranın tamamını dolduran bir yüz çok özel bir türde kadrajdır ve aynı zamanda bu bir portre görüntüsüdür.

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        "İSTANBUL'DA PEK ÇOK GENÇ YETENEKLİ FOTOĞRAFÇI VAR"

        David Campany, Türkiye'nin güçlü bir fotoğraf kültürü olduğuna işaret ederek, "Birçok genç yetenekli fotoğrafçı var. Şehirde görsel zenginliğin keşfedilebileceği harika bir enerji var. Böyle şehirlerde sihirli bir ortam oluşur ve İstanbul'da bu kesinlikle var gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

        Kendisinin fotoğrafa başlamasında Alfred Hitchcock'un "Rear Window" filminin etkisi olduğunun altını çizen David Campany, "Burada fotoğrafçılıktan sinemaya geçmiş bir yönetmenin sergisinde olmamız ilginç çünkü benim de fotoğrafa ilk ilgim sinemayla başladı" dedi.

        DAVID CAMPANY HAKKINDA

        Londra'da Westminster Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Campany, "On Photographs", "A Handful of Dust", "Walker Evans: the Magazine Work", "The Cinematic" ve "Photography and Cinema"nın da aralarında bulunduğu, sanat ve fotoğrafla ilgili 20'den fazla kitaba imza attı.

        Küratör olarak da "Immersion: Gregory Halpern, Vasantha Yogananthan, Raymond Meeks" (2023), "William Klein: Yes. Photographs, Paintings, Films 1948­–2013" (2022), "ACTUAL SIZE! Photography at Life Scale" (2022) ve "A Trillion Sunsets: A Century of Image Overload" (2022) adlı sergilerin küratörlüğünü üstlendi.

        Tate, Whitechapel Gallery London, MoMA, Centre Pompidou, Le Bal Paris, Stedelijk Museum Amsterdam, ParisPhoto ve PhotoLondon'un yer aldığı dünya çapındaki pek çok kurumla çalışan yazar, çalışmalarıyla ICP Infinity Ödülü, Kraszna-Krausz Kitap Ödülü, Alice Ödülü, Deutscher Fotobuchpreis ve Royal Photographic Society ödüllerinin sahibi oldu.

        Fotoğraflar: AA

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        #David Campany
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