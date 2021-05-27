Guetta'nın kırmızı bir mayo giydiği görüldü. Ledon ise sarı bir bikini tercih etti. Kelimenin tam anlamıyla mutluluk tablosu sergileyen çift, zaman zaman romantik anlar yaşadı.

Denize giren Guetta ve Ledon, sık sık sarılıp birbirlerini öpücüklere boğdu. Guetta, sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmadı.