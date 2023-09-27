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        Haberler Dünyadan David McCallum hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        David McCallum hayatını kaybetti

        Dünyaca ünlü İskoç oyuncu David McCallum, doğal nedenlere bağlı olarak 90 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 08:56 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:56
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        Dünyaca ünlü İskoç oyuncu David McCallum'dan acı haber geldi. McCallum'un 90 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

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        60'lı yılların ünlü casus dizisi 'The Man from U.N.C.L.E.'daki "Ilya Kuryakin" rolüyle bilinen David McCallum, New York'ta doğal nedenlere bağlı olarak yaşama veda etti.

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        "İNANILMAZ BİR YAŞAM SÜRDÜ"

        CBS kanalı, David McCallum'un ölümüne ilişkin, "İnanılmaz bir yaşam sürdü. Mirası, ailesi ve asla kaybolmayacak olan yapımlardaki sayısız saatleri aracılığıyla sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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        "GERÇEK BİR RÖNESANS ADAMIYDI"

        Ailesi tarafından yapılan açıklamada David McCallum, "gerçek bir rönesans adamı" olarak tanımlandı. Oğlu Peter McCallum, "O en nazik, en havalı, en sabırlı ve sevgi dolu babaydı. Ailesini her zaman kendinden önce tutardı. Bilim ve kültüre hayrandı ve bu tutkularını bilgiye dönüştürürdü" dedi.


        Fotoğraflar: Depo Photos

        #David McCallum
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