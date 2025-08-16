Habertürk
        Davinson Sanchez: Takım Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Takım Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor

        Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın amaçları için hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

        Giriş: 16.08.2025 - 01:18 Güncelleme: 16.08.2025 - 01:18
        "Takım Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor"
        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Fatih Karagümrüklü futbolcu Doh'un maçın ilk yarısında kendisine faul yaptığı ve ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşan Sanchez, "Topun ortada olduğu bir pozisyondu. Kötü oldu ve daha da kötü olabilirdi. Daha kötü bir şey olmadığı için mutluyuz. Meslektaşımın kırmızı kart görmesinden dolayı tabii ki üzgünüm. Diğer yandan da maç bizim için biraz daha kolaylaştı. İşimize geldi" ifadelerini kullandı.

        "G.SARAY'IN AMAÇLARI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

        Icardi'nin takıma dönmesine takım olarak çok sevindiklerini söyleyen Kolombiyalı futbolcu, "Takım sadece Icardi ve Osimhen'den oluşmuyor. Sane de geldi. Barış Alper iyi iş çıkarıyor. Herkes iyi işler yapıyor. Savunmada takımın iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Galatasaray'ın amaçları için hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Icardi ve Osimhen için tabii ki mutluyuz. Icardi sıkıntılı bir sakatlık süreci geçirdi. Takıma döndüğü için mutluyuz" diye konuştu.

        "BURADA OLACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu aktaran Sanchez, "Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. Amaçlarımız ulaşmak için her maçta mücadele etmemiz gerekiyor. İyi iş de çıkardığımız için mutlu oluyoruz. Tabii ki her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız var. Taraftarımızın bize gösterdiği sevgi her zaman destek oluyor. Taraftarın ve kulübün bana gösterdiği güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ailem de teşekkür etmek istiyorum. Kulüp arkadaşlarımla beraber bir süre daha burada vakit geçireceğim için çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

        "TAKIM ARKADAŞLARIMDAN AYRILMAK ÇOK ZOR"

        Son olarak takımdan ayrılan ve ayrılacak olan futbolcularla ilgili konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Fernando Muslera çok büyük bir karakterdi. Oyuncudan da öte bir liderdi. Kaptan olarak bizi ve Galatasaray tarihini temsil etti. Takım arkadaşlarımızdan ayrılmak çok zor. Nelsson ve Cuesta'dan bahsedecek olursak onlar için de zor bir dönem. Onlar da mücadele ediyor. Bu takımın bir parçası olmak istiyorlar. Aslında büyük takımları büyük yapan da budur. Bir kulüp her zaman gelişmek ister. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için de böyle bir şey yapmak gerekir. Bu sürecin bir parçası olmak gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.

