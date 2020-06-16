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Haberlerİş-Yaşam'Dayanıklı patates'e TÜBİTAK Desteği - haberler
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Tekfen Tarım ve SUNUM’un 'Dayanıklı Patates Projesi'ne TÜBİTAK Desteği

Tekfen Tarım, Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalık etmenlerine dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için yürütülen proje TÜBİTAK 2244 Programı’ndan destek almaya hak kazandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, projede Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi

Tekfen Tarım
HABERTURK.COM

Tekfen Tarım, Türkiye’nin önemli araştırma merkezlerinden Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tarımsal ürünlerin üretim ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirmek üzere iş birliğine imza atmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamında geliştirilen Türkiye’de hastalık ve virüslere dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için uygun ıslah yöntemleri ile tespit cihazlarının geliştirilmesi projesi TÜBİTAK 2240 Programı tarafından destek almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamındaki patates ıslahı projesinden önce de “yerli muzun raf ömrünün nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmiş etilen tutucu özellikli ambalaj kullanımı ile arttırılması” projesi yüzde 60 TÜBİTAK destek oranı bulunan TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı’na kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştı.

BURS DESTEĞİ VERİLİYOR

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora dereceli nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmek ve Ar-Ge Merkezleri’ne istihdam desteği sağlamak amacıyla proje kapsamında doktora öğrencilerine burs verildiği açıklanırken, bursiyerlere verilecek bursun yüzde 75’inin TÜBİTAK, yüzde 25’inin ise Tekfen Tarım tarafından karşılandığı belirtildi.

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