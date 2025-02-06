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        Haberler Magazin 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' adlı filmin galasında buluştular

        'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nde buluştular

        Ufuk Bayraktar, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' adlı filmin galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:30
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        "Nihai sonucu izleyicilerin"
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        Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filminin galası gerçekleştirildi.

        Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, projeye büyük bir özveriyle emek verdiklerini belirterek; "Gerçekten ağabeyimin yıllarca üzerinde çalıştığı, titizlikle yürüttüğü, yengemin de destek olduğu bir senaryoyu hep birlikte tamamladık. Yapımcılarımızın da hiçbir masraftan kısmadan destek verdiği bu projede, oyuncularımızla birlikte izleyicileri tatmin edecek bir sinema filmi ortaya koymayı başardık. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Ufuk Bayraktar
        Ufuk Bayraktar

        "NİHAİ SONUÇ İZLEYİCİYERİN"

        Yönetmen Uğur Bayraktar ise "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk filmimde daha tecrübesizdim ancak bu projede daha kontrollüydüm. Nihai sonucu izleyicilerin takdirine bırakmak ise en doğrusu" ifadelerini kullandı.

        Uğur Bayraktar
        Uğur Bayraktar
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        "İŞİNİ SEVEN BİR YÖNETMENLE ÇALIŞTIK"

        Film ekibinin bir diğer üyesi olan Ergül Miray Şahin, çekim sürecinin keyifli geçtiğini ve zor sahnelerin de olduğunu belirtti. Şahin; "İşini severek, özenle yapan bir yönetmenle çalıştık. Zor sahneler de oldu; ancak keyifle ve inanarak yapınca her şey sorunsuz akıyor" diye konuştu.

        Ergül Miray Şahin
        Ergül Miray Şahin

        Yüksel Arıcı da; "Uzun zamandır tanıdığım Uğur ve Ufuk Bayraktar'la gurur duyuyorum. Bu film benim için heyecan verici" sözleriyle duygularını ifade etti.

        Yüksel Arıcı
        Yüksel Arıcı

        "KARDEŞLER ARASINDAKİ UYUM ŞAHANE"

        Yıldıray Şahinler ise "İki kardeş arasındaki uyum muhteşemdi. Her işte başarılı bir ekiple çalışmak önemlidir ve böyle bir projede yer almak beni oldukça etkiledi" dedi.

        Yıldıray Şahinler
        Yıldıray Şahinler

        "UĞUR TUTKULU BİR YÖNETMEN"

        Cem Özer, Uğur Bayraktar’ın tutkulu bir yönetmen olduğunu vurgulayarak; "Filmdeki her detay düşünülmüş. Ufuk, tüm ustalığını sergileyerek rolünün yüksek disiplinle üstesinden gelmeyi başardı. İki kardeş arasındaki uyum gerçekten dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

        Cem Özer
        Cem Özer

        Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat tarafından yapımcıları üstlenilen filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini ise Özkan Çimenli yapmıştır. Filmin müzikleri Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan tarafından bestelenmiştir. "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" 7 Şubat'ta gösterime girecek.

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