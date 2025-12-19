Dayısının borcu için hacze uğradı

Samsun'da bir tekstil fabrikasında servis şoförü olarak çalışan iki çocuk babası Mithat Aydemir, vefat eden dayısının banka borcu nedeniyle maaşına ve evine haciz konulduğunu öne sürerek mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

CENAZESİNE DAHİ KATILMADIM

İHA'nın haberine göre Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Aydemir (51), Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Orhan Demir ile hiçbir bağının bulunmadığını, cenazesine dahi katılmadığını belirtti.

"MAAŞIMA VE EVİME HACİZ GELDİ"

Dayısının bankaya olan borçları nedeniyle hakkında icra takipleri başlatıldığını ifade eden Aydemir, bu süreçte maaşının dörtte birine haciz konulduğunu, ardından evine de haciz işlemi uygulandığını ileri sürdü.

"REDDİ MİRAS KARARIM VAR"

Aydemir, Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda dayısının mirasını yasal süresi içerisinde reddettiğini ve bu durumun 19 Temmuz 2024 tarihinde kesinleştiğini belirtti. Reddi miras kararına rağmen ilgili banka vekili tarafından Bursa Banka Alacakları İcra Dairesi üzerinden farklı dosya numaralarıyla hakkında icra takiplerinin sürdürüldüğünü iddia eden Aydemir, her seferinde bu dosyalara itiraz etmek zorunda kaldığını söyledi.