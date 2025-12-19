Habertürk
        Dayısının borcu için hacze uğradı

        Dayısının borcu için hacze uğradı

        Samsun'da ilginç bir olay yaşandı. Kentte yaşayan Mithat Aydemir, hayatını kaybeden dayısının borcu nedeniyle maaşına ve evine haciz geldiğini öne sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:16
        Dayısının borcu için hacze uğradı
        Samsun'da bir tekstil fabrikasında servis şoförü olarak çalışan iki çocuk babası Mithat Aydemir, vefat eden dayısının banka borcu nedeniyle maaşına ve evine haciz konulduğunu öne sürerek mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

        CENAZESİNE DAHİ KATILMADIM

        İHA'nın haberine göre Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Aydemir (51), Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Orhan Demir ile hiçbir bağının bulunmadığını, cenazesine dahi katılmadığını belirtti.

        "MAAŞIMA VE EVİME HACİZ GELDİ"

        Dayısının bankaya olan borçları nedeniyle hakkında icra takipleri başlatıldığını ifade eden Aydemir, bu süreçte maaşının dörtte birine haciz konulduğunu, ardından evine de haciz işlemi uygulandığını ileri sürdü.

        "REDDİ MİRAS KARARIM VAR"

        Aydemir, Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda dayısının mirasını yasal süresi içerisinde reddettiğini ve bu durumun 19 Temmuz 2024 tarihinde kesinleştiğini belirtti. Reddi miras kararına rağmen ilgili banka vekili tarafından Bursa Banka Alacakları İcra Dairesi üzerinden farklı dosya numaralarıyla hakkında icra takiplerinin sürdürüldüğünü iddia eden Aydemir, her seferinde bu dosyalara itiraz etmek zorunda kaldığını söyledi.

        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

        Sürecin kendisini ve ailesini psikolojik, maddi ve manevi olarak yıprattığını ifade eden Aydemir, icra takiplerinin kötü niyetli şekilde sürdürüldüğünü öne sürerek ilgili banka avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydemir, hazırladığı dilekçeyi Samsun Adliyesi'ne sunarak Bursa Adliyesi'ne gönderilmesini talep etti. Şikayet dilekçesinde, reddedilen miras nedeniyle borçtan sorumlu tutulamayacağının açık olmasına rağmen yapılan icra işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu savunan Aydemir, avukatlık görevini kötüye kullanma, görevi ihmal, resmi belgede sahtecilik ve kişiyi mağdur etme suçlarının işlendiğini iddia etti. Aydemir, yetkililerden yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

