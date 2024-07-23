Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. Tüm detayları netleşen firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40'ını Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı olarak kullanacak. T1-T2 bakiyesinin kullanılmadığı ancak katılım endeksine uygun olan Dct Trading Dış Ticaret'in tüm halka arz detaylarını sizler için derledik.