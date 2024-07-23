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        Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları netleşti! Dct Trading Dış Ticaret talep toplama tarihleri

        Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. 37,5 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firma 'DCTTR' kodu ile pazarda işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olarak açıklanan Dct Trading Dış Ticaret'in tüm detayları netleşti. İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:46
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        Dct Trading Dış Ticaret halka arz oluyor. Tüm detayları netleşen firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40'ını Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı olarak kullanacak. T1-T2 bakiyesinin kullanılmadığı ancak katılım endeksine uygun olan Dct Trading Dış Ticaret'in tüm halka arz detaylarını sizler için derledik.

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        DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.

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        DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 25-26 Temmuz saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

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        DCT TRADING TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 37 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).

        - 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).

        - 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

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        DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        - Yüzde 40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı.

        - Yüzde 10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması.

        - Yüzde 10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.

        - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

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