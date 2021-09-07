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Haberler Gündem 3. Sayfa DEAŞ'lı Iraklılar Samsun'da yakalandı
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Samsun'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Bir zanlı ise, aranıyor

DEAŞ'lı Iraklılar Samsun'da yakalandı
AA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Bir zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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