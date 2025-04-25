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        Haberler Gündem Dede Korkut Ozanlar Derneği kuruldu

        Erzincan'da Dede Korkut Ozanlar Derneği kuruldu

        Erzincan'da öğretim üyeleri ve ozanlar birleşerek, Dede Korkut Ozanlar Derneği'ni kurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:31
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        Dede Korkut Ozanlar Derneği kuruldu
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Prof. Dr. Aynur Nogayeva, Doç. Dr. Yusuf Babür, Doç. Dr. Kader Altın ve Erzincan ozanlarından Davut Kefçi, Hüseyin Bayram, Şükrü Elmas, Nuri Kaya’nın yönetiminde "Dede Korkut Ozanlar Derneği" kuruldu.

        Dede Korkut Ozanlar Derneği, Erzincan'ın otantik kültür-sanat merkezi Çırahane Kültürevi'nde yapılan açılış programıyla, Türk dünyası kültür-sanat hayatına merhaba dedi.

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