"GAZİANTEP'TE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Dedesinin hatırasını yaşatmak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Babacan, "Burdur'un en güzel araçlarından birisiydi. Bizim de çocukluğumuzda araba sevdamız çok farklı idi. Bu arabada büyüdük. Araç kullanmasını bunda öğrendik. Bu aracı bulmak niyetim vardı.