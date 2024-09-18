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        Haberler Magazin 'Dedemin Gözyaşları' filminin galası yapıldı

        'Dedemin Gözyaşları' filminin galası yapıldı

        Yapımcılığını Oktay Öndeş ve İhsan Taş'ın yaptığı 'Dedemin Gözyaşları' sinema filminin galası yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 18:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:07
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        'Dedemin Gözyaşları' filmi ; Hamdi Alkan, Esra Erol, Aslıhan Karalar, Wilma Elles, Sinem Yıldırım, Elif Kaya ve Esra Sönmezer'in de aralarında bulunduğu, sinema, sanat ve iş dünyasından 1.240 davetlinin katılımının gerçekleştiği görkemli bir gala ile görücüye çıktı

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        Başrollerinde Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya'nın yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesi ile merakla beklenen 'Dedemin Gözyaşları' sinema filmi 20 Eylül'de vizyona giriyor.

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        Yıldıray Gürgen'in müziklerine hayat verdiği; sevgi, umut ve fedakarlığın iç içe geçtiği bu dokunaklı hikâye, izleyicileri hem hüzünlendirecek hem de gerçek dostluğun ve dürüstlüğün gücünü hatırlatarak, hayatın anlamını ve sevdiklerimize sahip çıkmanın önemini en derinden hissettirecek ve kalplere dokunacak.

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        FİLMİN KONUSU:
        Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyük bir sevgiyle büyüten Kemal'in hayatı, hiç beklemediği bir anda, bambaşka bir yöne savrulur. Küçük bir sahil kasabasında, dedesinin yanında mutlu bir çocukluk geçiren Mustafa'nın 10 yaşında yakalandığı amansız hastalık hem Kemal'i hem de tüm mahalleyi derinden etkiler. Bu zorlu süreçte, dede Kemal ile tanışan bir muhabirin gerçek kimliğini saklayarak haber peşinde koşması, beklenmedik olayların fitilini ateşler.

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        OYUNCULAR:
        Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan

        #Dedemin Gözyaşları
        #Ali Kürşat Uzun
        #Halil Ergün
        #erkan petekkaya
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