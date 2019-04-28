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Deep Turkish Web kanalının sahibi Emre ve Erdi Kızgır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Youtube'da 919 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi Kızgır kardeşler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
EMRE VE ERDİ KIZGIR'A HAPİS İSTEMİ
Videolara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, iki şüphelinin oynadığı 'Yılan Serdar ve Müptezel Samet' adlı videoda, Serdar adlı kişinin elindeki bir poşetle Samet adlı kişinin evine gittiği, aralarındaki konuşmadan, bu poşette uyuşturucu madde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Videoda Samet'i canlandıran Erdi Kızgır'ın bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmış biri gibi davrandığı ve bir takım halüsinasyonlar gördüğü kaydedildi.İddianamede, bahsi geçen videoların herhangi bir kullanıcı tarafından izlenmese dahi suç unsuru oluşturduğu, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisine yer verildi.
DEEP WEB TURKISH EMRE VE ERDİ KIZGIR KİMDİR?
Erdi Kızgır tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde Facebook’da mizah sayfası olarak kurulan Deep Turkish Web, ürettiği mizah içerikleriyle hem Facebook’da hem de son zamanların yükselen mecrası Youtube’da ön plana çıkmayı başardı.
İkilinin, 2016 yılında açtıkları Youtube kanalında komik skeçler, ünlü dizilerin birer dakikalık parodileri yayınlanıyor. Kendilerine has mizah anlayışı bulunan Emre ve Erdi Kızgır kısa sürede Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında büyük kitlelere ulaşmışlardır.
2017 yılında Emre Kızgır’ın da ekibe katılmasıyla birlikte ‘Müptezel Samet ve Yılan Serdar’ın uyuşturucuyla dolup taşan semt hayatlarını performatif bir şekilde canlandıran Kızgır kardeşlerin, YouTube‘da toplamda 919.523 bin abone bulunuyor.
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