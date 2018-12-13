YouTube‘da yaklaşık 840 bin aboneli Deep Turkish Web adlı kanalın sahipleri olarak bilinen Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, 26 ilde düzenlenen dev operasyon kapsamında gözaltına alındı. Youtube'da yayınladıkları videolarla büyük kitlelere ulaşan ikili mizah amaçlı videolar paylaşıyorlar. Peki, Deep Turkish Web olarak bilinen Erdi ve Emre Kızgır kardeşler kimdir?

DEEP TURKİSH WEB KANALININ SAHİPLERİ KİMDİR?

Erdi Kızgır tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde Facebook’da mizah sayfası olarak kurulan Deep Turkish Web, ürettiği mizah içerikleriyle hem Facebook’da hem de son zamanların yükselen mecrası Youtube’da ön plana çıkmayı başardı.

İkilinin, 2016 yılında açtıkları Youtube kanalında komik skeçler, ünlü dizilerin birer dakikalık parodileri yayınlanıyor. Kendilerine has mizah anlayışı bulunan Emre ve Erdi Kızgır kısa sürede Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında büyük kitlelere ulaşmışlardır.

2017 yılında Emre Kızgır’ın da ekibe katılmasıyla birlikte ‘Müptezel Samet ve Yılan Serdar’ın uyuşturucuyla dolup taşan semt hayatlarını performatif bir şekilde canlandıran Kızgır kardeşlerin, YouTube‘da toplamda 841.231 abonesi bulunuyor.

ERDİ VE EMRE KIZGIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre ve Emir K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emir ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

YOUTUBER KARDEŞLER: İÇERİKLER TAMAMEN MİZAH AMAÇLI!

Youtuber kardeşlerin kanallarıyla ilgili yaptıkları açıklamada kullandıkları ifadeler ise şöyle; Bu kanaldaki içerikler tamamen mizah amaçlıdır. Kanaldaki içerikte bulunan kişi ve kurumların gerçek hayatla ilgisi yoktur. Hayal ürünüdür.

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