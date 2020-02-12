Defacto 2020 açılış ve kapanış saatleri

Defacto hafta içi sabah saat 09.30’da mesaiye başlayıp akşam 21.30’a kadar hizmet vermektedir. AVM içerisinde bulunan mağazaları 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanmaktadır. Mağazalar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de açıktır.

Defacto ayrıca; 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak, 15 Temmuz gibi çeşitli resmi tatil günlerinde ve dini bayramlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında da hizmet vermektedir.

DEFACTO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin genel merkezi olan Defacto Plaza, Basın Ekspres Yolu Bahariye Cad. No.31 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Defacto'ya 0850 222 27 15 müşteri hizmetleri telefon numarasından ulaşabilirsiniz.