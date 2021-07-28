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DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’da mağaza açtı

Hazır giyim markası DeFacto, Ukrayna Lviv’de ve Özbekistan Andizhan’da iki yeni mağaza açtı.

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’da mağaza açtı
HABERTURK.COM

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’nın popüler AVM’leri arasında yer alan Lviv’deki Victoria Gardens’da 1265 metrekare ve Andizhan’daki Navruz Mall’da 845 metrekare alana sahip olan iki yeni mağaza açtı.

DeFacto; Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya’yı kapsayan 31 ülkede 500’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

100’den fazla ülkede satış gerçekleştiren DeFacto, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.

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